Cumhuriyet Bayramı Kahta’da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve Kaymakam Selami Kokutata’nın Kaymakamlık Makamı’nda tebrikatları kabul etmesiyle başladı.

Tebrikat töreninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kahta Atatürk Stadı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile protokol üyeleri vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu Müdürü Erdal Korkut, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okudu.

Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu tarafından hazırlanan programda şiirlerin okunması, koro dinletisi, judo gösterilerini sunulması, Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kubilay Ortaokulu tarafından hazırlanan halk oyunları ekibinin gösterilerini sunmasıyla devam etti.

Program resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında ve sportif müsabakalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyelerince verilmesi ve tören yürüyüşü sona erdi.