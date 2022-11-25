Cumhurbaşkanı Tatar: Gözlemci statüsü başvurusu kabulü tarihi bir gelişmedir - Videolu Haber

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri ile birlikte GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'ı ziyaret etti.

Gap Gazeteciler Birliği toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz ve gazeteciler katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya çağrısı ile artık uluslararası toplumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanı geldiğini hatırlatarak "Yıllardır Kıbrıs'ta yürütülen müzakere ile hiçbir netice alınmadı. 2017 yılında hatırlarsanız benden önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akın'cının çeşitli farklı ortamlarda getirdiği her türlü yaklaşımı Rum tarafı devirdi ve Türkiye hükümeti bunları yakından izliyordu. Benim Cumhurbaşkanlığım öncesinde Başbakanlık döneminde oluşturduğumuz hükümette yeni bir siyaset ortaya koyduk. Bu siyaseti uluslararası platforma taşımasında elbette Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin desteğine ihtiyacımız vardı. O günden bu güne yanımızda Recep Tayyip Erdoğan vardı diğerlerinin hiçbiri yanımızda yoktu" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne sormadan Kıbrıs'ın eşit ortağı olan ve Kıbrıslı Türklere danışmadan tek taraflı Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne alındığına dikkat çeken Tatar; Kıbrıs Türk halkanı kendi anlayışlarına göre azınlık yapmak istediklerini belirtti. Tatar şöyle konuştu. "Yeni siyaset artık bambaşka bir yola girmiştir. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti egemen devleti ile Türkiye Cumhuriyeti; gerek savunma konularında, gerek güvenlik mesellerinde bir garantör ülke olarak orada Türk askerinin varlığı; caydırıcı bir güç olarak devamı bizim politikamızın eski temel taşları haline gelmiştir. Özbekistan'da 11 Kasım 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsünün başvurusunun oy birliği ile kabul edilmesi yine tarihi bir gelişmedir. Bütün bunlar bizim şu anda sürdürmekte olduğumuz yeni siyasetin daha kökleşmesi acısında önemlidir. Dolayısı ile bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

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