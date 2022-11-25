Cumhurbaşkanı Tarar’dan, Adıyaman Belediyesi'ne ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti dolayısıyla Belediye hizmet binası girişindeki Türk Bayrağı’nın yanına KKTC Bayrağı da göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte belediye hizmet binası girişinde karşıladı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Kılınç ile birlikte başkanlık makamına geçti. Makamda çiçekle karşılanan Tatar, şeref defterini imzaladı.

Bir süre Başkan Kılınç ile sohbet eden Tatar; “Bugün Adıyaman’da olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bölgeyi ziyaret ediyorum. Önce Diyarbakır, sonra Malatya ve bugün Adıyaman’dayım. Burada olmaktan dolayı sevinç ve mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Bana göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde duygularını ifade etti.

Ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç ise; “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Belediyemize yaptığı ziyaretten ötürü çok mutlu oldum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bizde çok özel bir yeri var. Kıbrıs’ın ilk lideri Dr. Fazıl Küçük Adıyamanlıydı. Kıbrıs ile organik bağımız var. Kıbrıs’taki omurgalı duruşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Bize onur verdiniz, şereflendirdiniz. Çok teşekkür ederim” dedi.

Program sonunda Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Tatar’a Adıyaman'ı temsil eden çeşitli hediyeler takdim etti.