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Çiftçilere yem bitkisi ve tohumluk dağıtıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında çiftçilere yem bitkisi ve tohumluk dağıtıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 11:46
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Çiftçilere yem bitkisi ve tohumluk dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla "Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında destekleme faaliyetleri kapsamında çiftçilere yem bitkisi ve tohumluk dağıtıldı.
Dağıtım programına Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.
Dağıtım programında konuşan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas,"İlimizde Çayır Mera ve Yem Bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana Bakanlığımızca destekleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında yonca eken çiftçilerimize dekara 90 TL, silajlık mısır eken çiftçilerimize dekara 100 TL ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilerimize ise dekara 60 TL destek verilmiştir. 2021 yılında ilimiz genelinde 342 çiftçimize 1.065.036,02 TL destek ödemesi yapılmıştır. Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Hayvan yetiştiricilerimizin, kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca 2022 yılında İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde ekilmek üzere toplam, 14.875 kg Macar Fiği, 1000 kg Yonca, 4 bin 000 kilogram Haymix ve 1000 kg Süt otu tohumu olmak üzere toplam 20.875 kg tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Sözlerinin devamında dağıtımı gerçekleştirilen yem bitkisi tohumlarının toprak a buluşmasının akabinde gerçekleşecek olan yıl içinde toplamda 2.040 dekarlık Yem Bitkisi ekilişi ile 6.612 ton yeşil ot (kaba yem) elde edilmesi beklendiğini ve bu sayede de bölge ve ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacaktır."dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'ın konuşmasının ardından çiftçilere yem bitkisi ve tohumluk dağıtıldı.

 

 

Kaynak: PHA
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