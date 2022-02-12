Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36

Çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere hayvancılığın geliştirilmesi ve kaba yem üretiminin artırılması için Macar Fiği tohumu dağıtıldı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 12:19
3 Okunma
Çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı.
İlçede yem bitkisi ekimini yapan çiftçilere her yıl dekar başına destek verildiğini belirten Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz,"İlçemizde yem bitkisi ekimini yapan çiftçilerimize her yıl dekar başına destek verilmekte olup fiğ yem bitkisi için dekar başına 60 TL ödenmektedir. Bunun yanı sıra bu üreticilerimize yem bitkisi tohumu temini de yapılmaktadır. 2021 yılında Gölbaşı ilçemizde 'Kaba Yem Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 87 çiftçimize yüzde 75 hibeli olan 7,500 kg fiğ ve 9 çiftçimize ise 600 kg yonca dağıtılmış ve ayrıca 2022 yılında ekilmek üzere 19 çiftçimize yüzde 70 hibeli olan 3,000 kg fiğ tohumu temin edilmiştir. Böylece 2021 yılında Bakanlığımızın hayvancılık yapan üreticilerimize toplamda 115 çiftçimize 11,100 kg tohum sağlanmıştır. Üreticiler çiçeklenme döneminde biçilen fiğleri; burma, balya yaparak kuru ot şeklinde hayvanların protein ihtiyacını karşılamaktadır. Bakanlık olarak yem bitkisi eken üreticilere tohum dağıtımına devam edilecektir. Ayrıca yonca, fiğ, korunga, silajlık mısır gibi yem bitkisini eken üreticilerimiz dekar başına da alan bazlı desteklenmektedir" dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 12.02.2022 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu
Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu
Adıyaman'da 'Ayın Polisi' ödülleri sahiplerini buldu
Adıyaman'da 'Ayın Polisi' ödülleri sahiplerini buldu
Kahta’da kardan dolayı çatıları çöken çiftçilere çadır desteği
Kahta’da kardan dolayı çatıları çöken çiftçilere çadır desteği
İGC Başkanı Akbilek: Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum
İGC Başkanı Akbilek: Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum
AGC Başkanı Dişkaya’dan Gönen’e ziyaret
AGC Başkanı Dişkaya’dan Gönen’e ziyaret
Adıyaman Belediyesi'nin hedefi 'Uluslararası Standartlarda' hizmet vermek
Adıyaman Belediyesi'nin hedefi 'Uluslararası Standartlarda' hizmet vermek
Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi
Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan’ın ismi Güzel Sanatlar Lisesine verildi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kulaklı Orman Baykuşu' bulundu - Videolu Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kulaklı Orman Baykuşu' bulundu - Videolu Haber
Başkan Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
TDV gönüllüleri gönülleri ısıttı
TDV gönüllüleri gönülleri ısıttı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan yüksek gelen faturalara tepki
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan yüksek gelen faturalara tepki
Serabral Palsi hastası Emir tekerlekli sandalyesine kavuştu
Serabral Palsi hastası Emir tekerlekli sandalyesine kavuştu
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Yasadışı avlanma yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı
Yasadışı avlanma yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı
İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri yaban hayvanları için yem bıraktı
İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri yaban hayvanları için yem bıraktı
Başkan Kılınç, Ankara’da turizm projelerini görüştü
Başkan Kılınç, Ankara’da turizm projelerini görüştü
Adıyaman STK Platformu'nda görev değişimi
Adıyaman STK Platformu'nda görev değişimi
Adıyaman’da Regaib Gecesi camiler doldu
Adıyaman’da Regaib Gecesi camiler doldu
Başkan Turanlı karla mücadeleyi değerlendirdi
Başkan Turanlı karla mücadeleyi değerlendirdi
Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi
Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi
Vali Çuhadar, Kaymakam Demir'i başarı belgesi ile ödüllendirdi
Vali Çuhadar, Kaymakam Demir'i başarı belgesi ile ödüllendirdi
Başkan Kılınç’tan Regaip Kandili mesajı
Başkan Kılınç’tan Regaip Kandili mesajı
Yaşlı ve engellilere evde tıraş hizmeti devam ediyor
Yaşlı ve engellilere evde tıraş hizmeti devam ediyor
Başkan Turanlı’dan 'Üç Aylar' mesajı
Başkan Turanlı’dan 'Üç Aylar' mesajı
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Erdoğan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Videolu Haber
Erdoğan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Videolu Haber
84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da kaçak avlananlara göz açtırılmıyor
Adıyaman'da kaçak avlananlara göz açtırılmıyor
Jandarmadan kış lastiği uygulaması
Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim