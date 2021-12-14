Çiftçilere fidan desteği devam ediyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "İklim Değişikliğine Karşı Badem Üretiminin Arttırılması ve Eğitimi Projesi" kapsamında, geçmiş yıllarda iklim değişikliği sebebiyle ağaçları zarar gören 50 üreticiye badem fidanı hibe edildi.

Proje kapsamında yüzde 70 GAP idaresi, yüzde 30 üretici katkısı ile 21.100 adet badem fidanı, budama ve aşılama seti dağıtılıp ayrıca badem yetiştiriciliği ve hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi.

İlçede düzenlenen fidan dağıtımına programına Kahta İlçe Tarım Müdürü Zülkif Orak, Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ile üreticiler katıldı.

Fidan taleplerinin büyük ölçüde karşılandığını belirten İlçe Müdürü Zülkif Orak,"İklim değişikliğinden zarar gören üreticilerin fidan taleplerinin büyük ölçüde karşılandığını, düzenlenen eğitimlerle teknik destek verilmeye devam edecektir."dedi.