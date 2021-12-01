CHP’li Tutdere, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı

Milletvekili Tutdere, TBMM’de yaptığı konuşmasında; Adıyaman’ın farklı kültürlerin ve huzurun başkenti, çalışkan ve mert insanların diyarı, medeniyetler beşiği, bin bir uygarlığın döşeği bir şehir olduğunun altını çizerek Adıyaman’ın çok sayıda doğal güzelliğe, tarihi şahesere, doğal tarım ürününe ve sayısız yer altı zenginliğine sahip olduğunu söyledi.

“Adıyaman çok sayıda doğal güzelliğe ve tarihi şahesere sahip bir şehirdir”

Milletvekili Tutdere, açıklamasının devamında ise, “Adıyaman’ımız Nemrut Milli Parkı, Çelikhan Yüzen Adaları, Gerger Kanyonu başta olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe; dünyada güneşin en güzel doğduğu ve battığı Nemrut Dağı'na, Cendere, Arsemia, Karakuş, Pere Antik Kenti, Besni Ören Yeri, Palanlı Mağarası gibi ismini sayamadığım tarihi şaheserlerle; Türkiye'nin en büyük açık hava müzesine sahip bir şehirdir” dedi.

“Medeniyetler beşiği, bin bir uygarlığın döşeği Adıyaman'ımızın il oluşunun 67.’inci yıl dönümü kutlu olsun”

Adıyaman’ın mert insanların diyarı, medeniyetler beşiği bir şehir olduğunun altını çizerek Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıl dönümünü kutlayan Tutdere, “Adıyaman petrol, mermer, bakır başta olmak üzere sayısız yer altı zenginliklerine; tütün, badem, üzüm, nar, dut, incir, şambayat biberi gibi çok sayıda doğal tarım ürünlerine ev sahipliği yapan; lezzetli yemeklerin, farklı kültürlerin ve huzurun başkentidir. Çalışkan ve mert insanların diyarı, medeniyetler beşiği, bin bir uygarlığın döşeği Adıyaman'ımızın il oluşunun 67'nci yıl dönümü. Tüm hemşerilerimin ve Adıyaman dostlarının gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.