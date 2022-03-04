CHP'li Binzet: Yaylakonak’da doğa katliamı yapılmıştır - Videolu Haber

Şiddetli yağış sonrası dereler taşma meydana geldi, bazı noktalarda ise heyelanlar yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle kısmi çökmenin meydana geldiği köprü, can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

"Doğamıza kıymayın insanlarımızı üç beş firmanın kazanacağı para için mağdur etmeyin"

Etkili yağış sonrası çökme meydana gelen köprüde incelemelerde bulunmak için bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet başkanlığındaki CHP heyeti bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi.

"Adıyaman’a ağır yaralar açıyor"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Binzet,"Yaylakonak Beldemizde bulunan köprü üzerinde çökmeler meydana geldi. AK Parti hükümetinin sınır tanımaz, doğa ve yaşam hakkı tanımaz politikaları sonucunda yandaşlarına yaptığı maden arama kıyağı Adıyaman’a ağır yaralar açıyor. Kontrolsüz bir şekilde burada hafriyat yapılmış ve sonucunda da bu bölgede heyelan yarıkları oluşmuş. Yumuşayan toprak dere yatağına doğru kaymış, bundan dolayı da su seviyesinde ciddi bir yükselme meydana gelerek köprüde çöküntüler oluşmuştur. Biz buraya geçen yıl Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca ile birlikte buraya gelerek doğanın nasıl tahrip olduğunu gözlemledik ve bu konuda önlem alınması için ilgili yerlere taleplerimizi ilettik. Ona rağmen hiçbir önlem alınmadı. Sadece kapitalist bir düşünce ile buradan kaç para kazanırız hesabıyla çalışan firmalar doğayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Bu bir doğa katliamıdır bu Yaylakonak halkına verilen azaptır. Bu konuda defalarca müracaat edilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Bu toprak kaymaları dere kenarında bulunan tarlalara zarar vermiş durumda buradaki insanların can güvenliği yok. Yetkilileri ve hükümeti buradan göreve davet ediyorum. Doğamıza kıymayın insanlarımızı üç beş firmanın kazanacağı para için mağdur etmeyin" dedi.

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