CHP ve ADD'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Videolu Haber

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından anıta CHP Adıyaman İl Başkanlığı ve ADD Adıyaman Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Burada açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Burak Binzet, ”Bugün küllerinden doğmuş bir toplumun yeniden doğuş günüdür. 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti yaş günüdür hepimize kutlu olsun. Şartlar ne olursa olsun herkesin bilmesi gereken biz Cumhuriyet Halk Partisi ve paydaşları olarak Atatürk’ün cumhuriyet için yaptığı mücadelede cumhuriyet kazanımlarından hiçbir taviz vermeden Türkiye Cumhuriyetinin sonuna kadar müdafaasını ve bekçiliğini yapacağız” dedi.

Ardından Adıyaman Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Aslan Palalı ise, “Türk Milleti! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk’üm diyene, diye bitirmişti. Onun bu temennisine karşın, Cumhuriyetimiz 100. yılına giderken büyük sorunlarla boğuşmaktadır. Gazi, Cumhuriyetin ilanından 36 gün sonra “Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava kazanılmış da değildir. Bunu elde etmek için çok kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız." derken önümüze yaşamsal ve kutsal bir görev koymuştur. Nitekim 15 - 20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 gün boyunca okuduğu nutuku gençliğe hitabe ile bitirirken bu görevi Türk Gençliği’ ne ve “Ey Türk istikbalinin evladı” seslenişi ile de her dönemin Türk ulusuna vermiştir” diye konuştu.

