CHP Adıyaman İl Başkanlığı ‘Atatürk’ büstüne çelenk sundu - Videolu Haber

Adıyaman Valiliği önünde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün büstüne çelenk sunumunun ardından konuşan CHP İl Başkanı Burak Binzet, “Bugün Türkiye’nin kurtarıcısı Ulu Önder Atatürk’ü kaybettiğimiz gün Atatürk’ünde söylediği gibi benim naçiz vücudum toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet sonsuza kadar yaşayacaktır. Atatürk’ün kalbini yaralayan bir olay fakat 83 yıl geçmesine rağmen fikirlerin daha taze yaşaması cumhuriyete olan katkıları cumhuriyet kazanımları ile ilgili verdiğimiz mücadele onun büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır. Herkes bilmelidir ki, biz cumhuriyet halk partisi olarak Atatürk’ün izinden devrimlerinden onun bize çizdiği yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Onunda söylediği gibi Türkiye’yi medeni ülkeler arasında görene kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Ulu önderin fikirleri yaşıyor ama yanımızda yok bu anlamda bütün Türkiye’nin ve dünyanın başı sağ olsun ama yaşayan fikirleri ile herkesi Atatürk’ün fikirlerine sahip çıkılmasını istiyorum” dedi.

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