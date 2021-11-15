Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’a yaptığı topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandığını belirtti.

“555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak”

Adıyaman’a son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çetintepe barajının temelden yüksekliği 116 metre olup 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanmasının hedefliyoruz. Yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, kret düzenleme çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Kaynak: PHA