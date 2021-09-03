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Çetintepe Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşası süren Çetintepe Barajı’nın gövde dolgu çalışmaları yüzde 96 tamamlandı.

03 Eylül 2021 Cuma 16:33
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Çetintepe Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, “DSİ Adıyaman’a yaptığı yatırımlarla Adıyaman ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Proje alanı, Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde Göksu ile Kapıdere çaylarının birleşim yerinin hemen membasın da Çataltepe mevkiinde ve Göksu çayı üzerindedir” dedi.

“Baraj 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip”

Çetintepe barajının temelden yüksekliğinin 116 metre olduğunu ve 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 130 da arazinin sulanması sağlanacak olup, barajın hizmete alınmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanmasının hedefleniyor” diye konuştu.

Baraj inşaatı kapsamında batardolar, derivasyon tüneli ve dolusavak imalatlarının büyük bir kısmının tamamlandığının altını çizen Genel Müdür Yıldız, barajın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandığını belirtti.

 

Kaynak : PHA
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