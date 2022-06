Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik mesajında, "Kültürümüzde güçlü bir aile yapısının temel taşı olan babalarımız, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmekte, yaşamımızın her anında huzurumuz, mutluluğumuz ve güvenliğimiz için gerekli tedbirleri alarak bizlere kol kanat germektedir. Üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde, “Babanın çocuğuna duası, Peygamber’in ümmetine olan duası gibidir.” buyurarak, ailelerinin mutluluğunu kendileri için en büyük mutluluk olarak gören babalarımızın duasının ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Bizler de bu hadis-i şerifin şuurunda evlatlar olarak babalarımıza ömürleri boyunca gereken sevgi ve saygıyı göstermeli, sağlıklarında hayır dualarını almak için gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin Kıymetli babaları olmak üzere Değerli Babam ve tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.