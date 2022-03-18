Çelik’in '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirten İl Müdürü Çelik,"Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Çanakkale, dönemin en modern ordularını dize getiren, yedi düvele meydanı dar eden, tarihin akışını değiştiren şanlı milletimizin yazdığı bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale Zaferi Mukaddes değerleri ve vatanın bekası için gözlerini kırpmadan birkaç dakika sonra şehadete ereceğini bilerek canını feda eden yüzbinlerce kahramanın mücadeleleri ile “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşettiği zaferdir.

Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde, 15 Temmuz destanının yazılmasında ve vatan topraklarımıza göz diken mihraklara karşı gerçekleştirdiğimiz harekatlarda yolumuzu aydınlatmaktadır. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Tüm Şehitlerimizi hürmetle ve şükranla yad ediyorum.

Aziz Şehitlerimizin Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun.”şeklinde konuştu.