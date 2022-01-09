Çelik’in '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Fehmi Çelik,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Çelik mesajında, "Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakârlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Gazetecilik mesleği, özellikle fedakârlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, basın mensubu kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.