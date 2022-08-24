Çelikhanlı yetkililerden Başkan Kılınç'a ziyaret

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk ile Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Çelikhan Kaymakamı Sayın Abdullah Arslantürk ve Çelikhan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bulut ile ilçemizin sorunları ile talep ve ihtiyaçlarını istişare ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim" diye konuştu.

Çelikhanlı yetkililer ise misafirperverliğinden ötürü Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA