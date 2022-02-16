Çelikhan'da sürücüler bilgilendirildi

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada durdurulan araç sürücüleri seyahatlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla broşür dağıtılarak araçlarda bulunan çocuklarda trafikte sürücüleri ikaz etmeleri için düdük dağıtıldı.

Ekipler tarafından durdurulan sürücüler bilgilendirilerek, hazırlanan broşürler dağıtıldı. Araçlarda bulunan çocuklara dağıtılan düdükler ise sürücülerin hatalı durumda uyarmasını istediler. Ekipler denetimlerin ve uyarıların aralıksız sürdürüleceğini söyledi.