Çelikhan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi, ve Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi trafik tedbirleri kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.Eğitim çalışması kapsamında öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgiler verildi.