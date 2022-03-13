Çelikhan’da marketlerde gıda denetimi yapıldı

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinde stok ve fiyat artışı nedeniyle Çelikhan Kaymakamlığı koordinasyonda oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yağ stokçuluğu fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle denetim yaptı. Ekipler, marketlerin depolarında inceleme yaparken, fahiş fiyat artışı, etiket ve gıda denetimi yapıldı.