Çelikhan'da 'Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi

Temaslarda bulunmak üzere ilçeyi ziyaret eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile heyetin katılımıyla 'Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.

Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 'Koordinasyon Toplantısı'na Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, siyasi parti başkanları, Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda ilçenin gelen durumu değerlendirilirken açılış konuşmasını yapan Kaymakam Abdullah Arslantürk,"İlçelerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerinden tespit etmek amacıyla ilçemizi ziyaret eden Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Mustafa bulut ve milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ilçe gezilerimizde mahalli dinamikleri de içine alacak şekilde toplantı yaptık. Bu kapsamda bugün de Çelikhan ilçemizde ortak bir akılla toplantımızı gerçekleştirdik. Bizim devlet anlayışımızda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı esastır. Çelikhan ilçemizin öncelikli sorunlarının masaya yatırıldığı bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz ve toplantıya katılımlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.