Çelikhan’da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Adıyaman ve ilçelerde devam eden kar yağışı sonrasında biriken karların temizleme çalışması devam ediyor.

Çelikhan Belediyesi ekipleri tarafından ilçede cadde ve sokaklardaki kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ulaşımda sıkıntı olmadığını sokak ve cadde üzerinde biriken karların temizlendiğini belirten Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut,"Yaklaşık 10 gündür Çelikhan’da yağan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerimiz kar temizleme çalışmaları sürdürüyor. İlçenin cadde ve ana arterleri kardan temizledikten sonra ara caddeleri de kardan temizleyerek, ulaşım sıkıntısını gidereceğiz" dedi.