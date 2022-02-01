İlçeye bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde köy korucuları ve çiftçilerin katılımıyla sarp tepelere ulaşarak yemleme çalışması yapıldı. Kırsal alanda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yemlenmesi için ekipler ve köylülerin katılımıyla yem bırakıldı. Ekipler yemleme çalmalarına katkı sağlayan köylülere duyarlılıklardan ötürü teşekkür etti.Kaynak: PHA
Çelikhan'da çiftçilerin yardımıyla yaban hayvanları için yem bırakıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin yardımıyla kırsal alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.
01 Şubat 2022 Salı 09:17
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