Çelikhan'da çiftçilerin yardımıyla yaban hayvanları için yem bırakıldı

İlçeye bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde köy korucuları ve çiftçilerin katılımıyla sarp tepelere ulaşarak yemleme çalışması yapıldı. Kırsal alanda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yemlenmesi için ekipler ve köylülerin katılımıyla yem bırakıldı. Ekipler yemleme çalmalarına katkı sağlayan köylülere duyarlılıklardan ötürü teşekkür etti.