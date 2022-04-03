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Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan ayının tüm İslam âlemi ve ülkemiz için huzurlu bir şekilde geçmesi temennilerinde bulunarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2022 Pazar 10:45
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Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Ramazan ayının tüm insanlık âlemi için hayırlara vesile olması dileklerinde bulunarak "Ramazan ayı muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, manevi duyguların yoğunlaştığı, kutsal aylarımızdan birisidir. Dolayısıyla bu ayın Ramazanın ruhuna uygun olarak en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.
Genel Başkan Çelik, Ramazanda gıda ve kırmızı et tüketimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “ 2021 yılı verilerine göre küçükbaş hayvan sayımız 57,5 milyona ulaştı. Bu nedenle Küçükbaş hayvancılık açısından Ramazan ayı boyunca kırmızı et arzında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kuzu eti fiyatlarında fazla bir artış beklemiyoruz.” dedi.
Çelik, Ramazan ayı nedeniyle gıda ve kırmızı ette suni fiyat artışları olabileceğine dikkat çekerek “Yıllardır değişmeyen bir şey var o da Ramazan ayı geldiğinde gıda fiyatlarına yapılan zamlar. Dolayısıyla bu ramazanda da gıda ve et fiyatlarını artıran fırsatçılar olacaktır. Aslında bu fırsatçılar Ramazan ayının feyzinden yararlanmak bir yana insanlara bu mübarek ayda kötülük ettiklerini bilmeleri gerekir. Öncelikle bu konuda denetim mekanizmalarının çok etkin bir şekilde devreye sokulması sağlanmalıdır. Özellikle market ve kasaplardaki fiyatların çok yakından takip edilerek fahiş artışların önüne geçilmesi lazım. Bu manada Devletimize ve Bakanlığımıza güvenimiz sonsuzdur. Ayrıca Et ve Süt Kurumuda gerektiğinde devreye girerek, özellikle kırmızı etteki suni artışlara fırsat vermemeli, en azından Ramazan ayı boyunca piyasaya hâkim uygulamalarla insanlarımızın rahat bir şekilde et tüketmelerini sağlamalıdır. Dolayısıyla Et ve Süt Kurumunun satış mağazalarını artırarak ülke genelinde yaygınlaştırmasını vatandaşlarımız da memnuniyetle karşılayacaktır. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Mustafa Kayhan’ın gerekli atılımları yapacağına inanıyor bu vesileyle yeni görevinde başarılar diliyoruz ”dedi.
Ramazan ayı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşların muhtaç insanlarımızın yanında olması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Çelik bir çağrıda bulunarak, "Belediyelerimiz başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlarımız ile varlıklı hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. İçerisinde konserve et ve süt başta olmak üzere temel gıda maddelerini kapsayacak ramazan kolilerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması hususunda hummalı bir yarış içerisine girerek bu hizmeti yapmaları Ramazanın en güzel davranışlarından biri olacaktır. Dolayısıyla durumu iyi olan herkesi ve Belediyelerimizle birlikte Yardımlaşma Dernekleri ve Vakıflarını seferberlik halinde ramazan paketlerini muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmaya davet ediyorum" dedi.
Çelik, Ramazanda sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekerek "Hayvansal ürünlerin özellikle kırmızı etin, insan sağlığı, bağışıklık sistemi ve dengeli beslenme üzerinde önemli etkileri vardır. Dolayısıyla ramazan boyunca vatandaşlarımızın doğal gıda niteliğinde olan kuzu eti ve koyun keçi süt ve mamullerini mümkün olduğunca daha fazla tüketmeleri ramazan ayını daha rahat geçirmelerine vesile olacaktır" dedi.

 

Kaynak: PHA
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