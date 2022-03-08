Çelik: Kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi önemlidir

Kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması önemli olduğunu belirtene İl Müdürü Çelik,"Daha insan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Anne, Eş, Çocuk ve daha fazlası rollerle toplumsal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımıza gösterilmesi gereken değerin, ilimiz nezdinde takipçisi olan bizler; gerek kadın kooperatiflerimizle, gerek çok amaçlı toplum merkezlerimizle, gerek kadın mesleki gelişim merkezlerimiz, gerekse gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimleri ile ailenin güçlendirilmesine katkı sağlayan kadınlarımızın toplumsal statülerindeki ve istihdamdaki yerlerinin önemi, ülkemize katma değer oluşturmaları noktasında desteklenmeleri noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."dedi.

Kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi güçlü bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Çelik,"Bakanımız Derya Yanık Hanımefendinin riyasetinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çatısı altında ülkemiz genelinde sürdürülen kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları ilimizde de güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her fırsatta dile getirdiğimiz gibi; Güçlü Kadın Güçlü Toplum, Güçlü Toplum Güçlü Türkiye” demektir. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz ve annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu.