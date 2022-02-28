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Çelik: Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2021 yılında 81 ilin arasında en fazla erişilebilirlik belgesine sahip il Adıyaman olduğunu açıkladı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:32
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Çelik: Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik

Engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğini engelleyen bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik,"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çatısı altında ülkemiz genelinde erişilebilirlik hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan erişilebilirlik denetimlerimiz neticesinde 2021 yılında 81 ilimiz arasından en fazla erişilebilirlik belgesine sahip olan il olduğumuzu büyük bir gururla dile getirmek isterim"şeklinde konuştu.
"604 denetimde 82 kuruma; şartları sağlamaları hasebiyle erişilebilirlik belgesi düzenlemiş bulunmaktayız"
"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın." Anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakanımız Derya Yanık hanımefendinin riyasetinde engelli ve yaşlılarımız ile yaşamlarında kısıtlılık yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak İl Müdürlüğümüzde görevli mesai arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle gerçekleştirilen çalışmalarımıza hız kazandırmaya devam edeceğiz.
Valimiz Mahmut Çuhadar Bey’in tüm kurumlarımızda bir kültür haline getirdiği "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın." anlayışı sayesinde "Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam" vizyonuyla ilimiz genelinde gerçekleştirilen erişilebilirlik hizmetlerimiz kapsamında 2020 yılında 18, 2021 yılında 54, bugüne kadar ise toplamda 604 denetimde 82 kuruma; şartları sağlamaları hasebiyle erişilebilirlik belgesi düzenlemiş bulunmaktayız. Bu vesileyle; tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza saygılarımı ve sevgilerimi iletiyor, yapacağımız tüm çalışmalarda büyük bir gayretle toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştırıcı çalışmaları en üst seviyede sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum."

 

Kaynak: PHA
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