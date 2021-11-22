Çelenk: Tarıma dayalı sanayi kentte katkı sağlıyor

Organize sanayi bölgelerindeki arsa sıkıntısını gidererek tarımsal alanda daha ileriye gitmeyi hedefledikleri kaydeden Başkan Abdulkadir Çelenk, “1987 yıllarda Atatürk barajının faaliyete girmesi ile birlikte Adıyaman’da bulunan arazilerimizi kaybettik. O dönem Adıyaman’da o günlerde 10 üzerinde çırçır fabrikaları bulunmaktaydı. Tabi özelleştirmeden sonra bu işleri özel sektörler aldı. Bizim sanayi alanındaki gelişmelerimizle birlikte tarımında paralele olarak gelişmesi gerekirdi. Bizim sulama barajlarımızın tamamlanmaması nedeni ile topraklarımızı su ile buluşturamadık. Buda en büyük eksiklerimizden biri zaten şuan ki çalışmalarda barajlarımızın yapımı devam ediyor” dedi.

“Adıyaman sanayisi elbette yerini bulacaktır”

Çelenk, açıklamasının devamında ise, “Bu barajlarımızın su ile buluşmasıyla birlikte Adıyaman sanayisi elbette ki yerini bulacaktır. Bu tarıma dayalı sanayi denilince başta tekstil alt yapısını oluşturmamız lazım. Çünkü yetişecek olan pamuğu bizler işleyerek dışarıya ihraç etmemiz lazım. Eğer tersi olsa pamuğu üret dışarı gönder bunun nakliye ve diğer sıkıntılar oluşuyor. Organize sanayi bölgesinin mutlaka önceden değerlendirilmesi gerekiyor. Geçmişte tarıma dayalı sanayimiz gelişmişti daha sonra bizler bu sanayi geliştirdik ama tarımdan istediğimiz verimi alamadık. Bu verimi alabilmemiz için mutlaka ama mutlaka barajların faaliyete geçmesi gerekiyor. Tekstil denildiği zaman ilk akla gelen iplik ve konfeksiyon şuan da iplikte iyi bir yerdeyiz. Konfeksiyonda da iyi bir yerdeyiz. Burada birkaç firmamız direk yurt dışına ihracat yapmakta diğer firmalarımız her ne kadar fason çalışıyorlarsa onlarında ürettikleri ihraç ediliyor” diye konuştu.