Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu

Yeni Pınar Camii’nde okunan Mevlid-i Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna Çanakkale’den bugüne kadar üzerinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden tüm şehitler için dualar edildi.