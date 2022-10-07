Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti

Günün anlam ve önemine binaen Müftü Çevikle sohbet eden Gençlik Merkezi Müdürü M.Nebi Bulut, Kahta Müftülüğü ile bir çok projede hareket ettiklerini, kuruma görevlendirme ile gelerek manevi danışman olarak çaba gösteren müftülük personelinin gençlere abilik yaptığını ve ortak dertlerinin gençlik olduğunu söyledi.

Müftü Rıfat Çevik ziyaretten duyduğu memnuniyetini şöyle dile getirerek, bu güzel günlerinde nezaket ziyaretinin kendilerini ve kurum çalışanlarını mutlu ettiğini belirtti.Çevik,"Kahta Müftülüğü olarak her zaman Gençliğin yanında olmak için kurum bünyesinde birimleri olduğunu, diğer resmi kurumların çoğu ile protokol imzalayarak ortak çalıyoruz. Bundan sonra da aynı çaba ve gayretleri arttırarak devam ederek, Gençlik Merkeziyle ortak proje ve programlarda bulunmak istiyoruz. İki kurum olarak müşterek çalışmaları yapmayı arzuluyoruz."dedi.

Ziyaret Müftü Çevik’e hediye takdimi ile son buldu.