ÇADAP'tan AK Partiye ziyaret

Ramazan Bayramını öncesi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Çağdaş Adıyamanlılar Derneği - ÇADAP Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Binzet ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri AK Patiyi ziyaret etti.

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği (ÇADAP) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Binzet ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile parti üyeleri yer aldı.

Ziyarette Başkan Binzet, bir haftalık Adıyaman ziyaretleri kapsamımda yapacakları çalışmalar hakkımda görüş alışverişinde bulundu.

ÇADAP Başkanı Aziz Binzet, ziyarette yakın ilgilerinden ötürü TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın ve parti yönetimine teşekkür etti.