ÇADAP Başkanı Binzet: Bir memleketin sesi basın sayesinde çıkar

Adıyaman’dan uzakta yaşadıkları için memleket özleminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Binzet, Doğduğu ve büyüdüğü kentte neler olup bittiğini Adıyaman basını sayesinde okuduklarını söyleyerek, basın ve yayın kuruluşları ile gazetecilerin önemine dikkat çekti.

"Meslek hayatlarında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum"

ÇADAP Başkanı Aziz Binzet, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda,"Gazetecilik; halkın doğru, tarafsız, objektif haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olan, toplumun bilinçlenmesine ve demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlayan önemli bir meslektir. Bu mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bu vesile ile halkı bilgilendirmek için basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini icra eden tüm gazetecilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü en kalbi duygularla kutluyor; meslek hayatlarında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. "dedi.

Basın mensuplarının yazdıklarıyla hasret giderdiklerini belirten Binzet,"Bir memleketin sesi basın sayesinde çıkar. Bizler Adıyaman’dan uzakta, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan bütün hemşerilerimiz olarak siz kıymetli gazeteci arkadaşlarımızın ve dostlarımızın yaptığı haberler ile memleket özlemini gideriyor, olan bitenden haberdar oluyoruz. Bu nedenle sizlere Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve memleketinden uzakta yaşayan hemşehrileriniz olarak emeklerinizden dolayı ayrıca teşekkür ederiz"şeklinde konuştu.