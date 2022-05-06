ÇADAP Alevi kanaat önderleri ile cemevinde biraraya geldi

"Adıyaman’da Alevi’si, Sünnisi, Ermenisi, Süryanisi tarih boyunca kardeşçe ve hoşgörü içerisinde yaşıyor" diyen Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Binzet,"Bizler bu kültürle büyüdük ve çocuklarımıza da bunu aşılıyoruz. Sevgiyle, saygıyla ve hoşgörü ile güçlü oluyoruz. Birliğimiz daim olsun diye dün kiliseyi ziyaret ettik. Bugün ise Alevi kanaat önderlerinden Yusuf Aslan’ı ziyaret ettik. ÇADAP olarak bizler İstanbul’dan Adıyaman’a bir gönül köprüsü kurduk. Umarım gelecekte hep birlikte güzel projelere de imza atarız. Amacımız ve ortak paydamız Adıyaman olduğu sürece güzel işler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Yusuf Arslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Asırlardır Anadolu topraklarında Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü tüm vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktadır. Tarihimiz, inancımız, sevinçlerimiz ve hüzünlerimiz birdir. Peygamber Efendimizin, Hz. Ali efendimizin, On iki İmam'ın, Hz Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın mirasına sahip çıktıkça bizim Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Hacı Bektaş-i Veli’nin, ‘”Gelin Canlar Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım’’ sözünü kendimize rehber edinerek, ülkemizi ve ilimizi daha güzel yarınlara taşımak için gelin tek yürek olmalıyız"

Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Binzet ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Adıyaman Şube Binasını Başkan Yusuf Arslan ile birlikte gezdi.