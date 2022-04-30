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Buluş’un ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İlçe Başkanı Hüseyin Buluş 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 16:26
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Buluş’un ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ mesajı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,  “Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada işçi sınıfının, emekçinin, köylünün; tüm çalışanların dayanışma ve onurlu mücadelesinin dile geldiği, haykırıldığı ve haksızlığa dur denildiği 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde insanca çalışmak ve yaşamak isteyen, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış özlemlerini, dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen milyonlarca insanın kalbi aynı duygularla atıyor, emekçiler zor şartlarda haklarını aramak zorunda bırakılmaktadır. Üretimin temel unsuru olan insan emeğine, gereken değer verilmemektedir. İşçi sınıfı toplumumuzun en önemli unsurudur. Hak ettikleri değerin de verilmesi gerekmektedir. AK Parti iktidarı emekçinin, çalışanların tüm bu sorunları ortada iken hayal ile halkın gerçek gündemini saptırmaktadırlar.”dedi.
Çalışma hayatındaki kolaylığı ve dayanışmayı sağlamak ortak görev olduğunu anımsatan Başkan Buluş konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkemizin çalışma hayatına yön veren emekçi kitlesinin varlığı, çalışma hayatındaki kolaylığı ve dayanışmayı sağlamak hepimizin ortak görevidir. Demokrasiye olan inancımız ve beklentimizle kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tüm işçilere, emekçilere ve çalışanlara eşit ve özgür bir dünya getirmesini diliyorum. Toplumsal barışın tesis edilmesinde alın teri döken, emeği ile ülkesine ve çevresine hizmeti kutsal sayan emekçileri saygıyla selamlıyor, emeğin en yüce değer olduğunu yinelemekten onur duyuyorum. Omuz omuza kutlayacağımız, aynı yürek ve aynı sesle özgürlüğü haykıracağımız bu mutlu ve umutlu gün, barışa, huzura ve kardeşliğe uzanan bir sevgi selamıdır. Bu duygu ve düşüncelerle CHP İlçe Başkanlığı olarak, bütün emekçilerin, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum. İnanıyorum ki; biz bu ülkeye toplumsal barışı getireceğiz ve hep birlikte barış içinde yaşayacağımız özgür bir ülke kuracağız. Bugüne kadar bu mücadele uğruna canlarını ve özgürlüğünü feda eden kardeşlerimi saygıyla anıyorum”

 

Kaynak: PHA
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