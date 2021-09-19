Buluş: Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bizim en kıymetli değerlerimizdir

Gazilerin, şehitler ve ailelerinin en kıymetli değerleri olduğuna dikkat çeken Başkan Buluş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' Rütbesinin verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin engin duygusu içindeyiz” diye konuştu.

Buluş, açıklamasının devamında ise, “Vatanın kurulmasında, kurtarılmasında ve korunmasında borcumuzu ödeyemeyeceğimiz, minnetimizi tarif edemeyeceğimiz bir makamdır Gazilik. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu eşsiz vatanın, bu güçlü cumhuriyetin, bağımsızlığımızın nasıl kazanıldığının ve inşa edildiğinin en büyük göstergesidir gazilerimiz. Cepheye ve vatani görevini yapmak için asker ocağına giderken geride eşini, evladını, anne ve babasını bırakarak bu kutsal göreve koşarak gitmişlerdir. Vatanın namusu, bağımsızlık, özgürlük ve cumhuriyet için kendi canlarını hiçe sayarak çarpışan, görev yapan gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bizim en kıymetli değerlerimizdir. Bu makama ulaşmış olan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm Gazilerimizi özlem ve rahmetle anıyor, Gazilik unvanını almış ve hayatta olan tüm kahramanlarımıza da minnetimizi sunuyor, hayatlarının her anında Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olduğumuzu ifade etmekten onur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.