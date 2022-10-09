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Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı

Adıyaman'da Prestij Cadde çalışmaları kapsamında altyapısı yenilenen Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 15:21
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Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından devam eden prestij cadde çalışmaları kapsamında Buhara Caddesi'nde çalışmalarına devam den ekipler, altyapısı kısa sürede tamamlanan caddede üstyapı çalışmalarına başladı.
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, altyapı yenileme çalışmalarının hemen ardından kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarına başladıklarını sözlerine ekleyerek, "Buhara Caddesinde devam eden kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu caddedeki çalışmaları tamamlayacağız" diye konuştu.
Cadde esnafı ise çalışmaları yakından takip eden Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.10.2022 17:31
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