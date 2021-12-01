Bozkurt, Adıyaman’ın yıldönümünü kutladı

Bozkurt, yayımladığı mesajında; “Tarih boyu önemli bir yerleşim yeri olan Adıyaman'ın, kültürel değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri, sıcakkanlı insanları, birbirinden güzel yöresel yemekleri ve köklü tarihi ile birlikte birçok kişiyi kendisine hayran bırakmayı başarmıştır. Ülkemizde bulunan iki Sahabeden biri olan Samsat İlçemizde mukim Safvan bin Muattal Hazretlerinin Yapımı devam eden türbesi İnanç turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Her düşünceden ve inanıştan insanın barış içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, ülkemize ve dünyaya örnek olmuştur. Barış ve huzurun yüzyıllardır hüküm sürdüğü Adıyaman, insanımızın ferasetli ve vakur duruşu sayesinde bugüne kadar birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir” dedi.

Bozkurt, açıklamasının devamında ise, “Adıyaman'ın sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, eğitimdeki başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir. Yeniden Refah Partisi Olarak, Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan liderliğinde, İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıl dönümünü kutlar, saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlarım” ifadelerine yer verdi.