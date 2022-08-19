Olay, Hoca Ömer Mahallesi’nde vatandaşlar tarafında bir iş yerinin önünde bitkin halde peçeli baykuş bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri peçeli baykuşu teslim aldı. Teslim alınan peçeli baykuş tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.Kaynak: PHA
Bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
19 Ağustos 2022 Cuma 15:55
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