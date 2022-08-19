Bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Olay, Hoca Ömer Mahallesi’nde vatandaşlar tarafında bir iş yerinin önünde bitkin halde peçeli baykuş bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri peçeli baykuşu teslim aldı. Teslim alınan peçeli baykuş tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.