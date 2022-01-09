BİNZET: BİR MEMLEKETİN SESİ BASIN SAYESİNDE ÇIKAR

Adıyaman’dan uzakta yaşadıkları için memleket özleminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Binzet, doğduğumuz ve büyüdüğümüz kentte meler olup bittiğini Adıyaman basını sayesinde okuduklarını söyleyerek, Basın ve yayın kuruluşları ile gazetecilerin önemine dikkat çekti.

ÇADAP Başkanı Aziz Binzet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şöyle devam etti;

“Gazetecilik; halkın doğru, tarafsız, objektif haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olan, toplumun bilinçlenmesine ve demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlayan önemli bir meslektir.

Bu mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak kamu vicdanının sesi olmaktadırlar.

Bu vesile ile halkı bilgilendirmek için basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini icra eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor; meslek hayatlarında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.

Bir memleketin sesi basın sayesinde çıkar. Bizler Adıyaman’dan uzakta, başta istanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan bütün hemşerilerimiz olarak siz kıymetli gazeteci arkadaşlarımızın ve dostlarımızın yaptığı haberler ile memleket özlemini gideriyor, olan bitenden haberdar oluyoruz. Bu nedenle sizlere Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve memleketinden uzakta yaşayan hemşehrileriniz olarak olarak emeklerinizden dolayı ayrıca teşekkür ederiz”