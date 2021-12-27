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BİLDEF üyeleri Adıyaman'a hayran kaldı

GAP Turu programı kapsamında Adıyaman'a gelen Bursa İl Dernekler Federasyonu üyesi misafirler, gün boyunca gezdikleri Adıyaman'ın tarihine ve kültürüne hayran kaldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:21
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BİLDEF üyeleri Adıyaman'a hayran kaldı

Bursa’da 35 il derneğini bünyesinde toplayan ve genel başkanlığını Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp'in yaptığı Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) gerçekleştirdiği GAP Turu projesi kapsamında Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İller arasındaki diyalog ve iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Adıyaman Belediyesi'nin misafiri olan heyet, Adıyaman'ın güzelliklerini inceledikten sonra Keleş Konağı'nda onurlarına düzenlenen Harfane programında doyasıya eğlendi. Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) Başkanı Ramazan Alp ile federasyon üyeleri ve Bursa'dan basın temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren ve Adıyaman'da olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, “Farklı toplumları buluşturma adına GAP turuna çıktık. 35 hemşeri dernek başkanımız ve basın mensuplarımızla birlikte istedik ki toplumlar arası bir etkileşim olsun, kaynaşma olsun. Bu anlamda Mardin’den başladığımız ziyaretlerimizi sırasıyla Batman ve Diyarbakır'a yaptık. Bugün de benim de memleketim olan Adıyaman’dayız. Son yıllarda ciddi bir şekilde gelişen Adıyaman'ımızın bu hali bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz ise programda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın il dışı programından dolayı geceye katılamadığını belirterek, "BİLDEF üyelerini Adıyaman'ımızda ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Tarihi, kültürü ve insanıyla herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olan Adıyaman'ımızın zengin kültürünü ve tarihi yerlerini görme ve inceleme fırsatı bulan Bursa İl Dernekler Federasyonu üyeleri onuruna günün sonunda zengin kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında bulunan çiğköfteli Harfane gecesi düzenlemek istedik. Programımıza iştirak eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, bir kez daha Adıyaman'ımıza hoş geldiniz diyorum. İl dışı programından dolayı bugün aramızda olmayan Belediye Başkanımızın da selamlarını kendilerine iletmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından misafirler, bol sohbetli, müzikli ve lezzetlerle dolu Harfane Gecesi'nin tadına vardı.

Kaynak: PHA
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