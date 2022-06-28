Beyazay Derneği'nden, Başkan Kılınç'a ziyaret

Beyazay Derneği Adıyaman Şubesinin açılış programına katılmak ve bu vesileyle çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili ve Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Beyazay Derneği Adıyaman eski Şube Başkanı Ayla Pektaş, Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ümmü Gülsüm Öncel Ateş ile Beyazay Derneği Adıyaman Şube yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette bir açıklama yapan Beyazay Derneği Genel Başkanı Ayva, Adıyaman'da gerçekleştirecekleri programlar ve çalışmalar hakkında Başkan Kılınç'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Beyazay Derneği yöneticilerini aktif çalışmalarından dolayı takdir etti.