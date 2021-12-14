Besni'nde gıda denetimleri aralıksız devam ediliyor

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimde işletmenin gıda mevzuatına uygunluğu, hijyen koşulları, üretim proses aşamaları, ürün kalitesinin artırılması, ürün etiketlerinin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi konusunda işletmeler denetlendi.

Denetimlere Şube Müdürü Beyhan Özer'in eşlik ettiği denetimlerde organik tarım yapan ve ürettiği ürünleri ihracata gönderecek işletme yetkililerine ayrıca organik üretim hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.