Besnili fıstık üreticilerine 18 bin fıstık fidanı dağıtımı yapıldı

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Besni ilçesinde çiftçilerin fıstık yetiştiriciliğine olan ilgisi her geçen gün artıyor. Son yıllarda üretim alanını her geçen artıran Besnili çiftçilere 18 bin adet fıstık fidanı dağıtıldı.

Fıstık fidanı dağıtım programına Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Fıstık fidanı dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’da göreve başladığı iki buçuk yılda “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında çok önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini ve çiftçilere büyük desteklerde bulunduklarını belirterek, “Bugün bu destekler kapsamında 18 bin adet fıstık fidanını çiftçilerimize dağıtacağız. Biz kaliteli üretim yaparak büyüyeceğiz. O ürettiğimiz tarım ürünlerinin de katma değerini büyütecek tesislere ihtiyacımız var. Bundan dolayı çiftçimizin ürettiği tarım ürünlerinin katma değerini yükseltmek amacıyla Adıyaman’da Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruyoruz. Yine Gölbaşı ilçemizin tarımsal üretiminde önemli bir yer alan hurmanın da katma değerini yükseltmek amacıyla Hurma Kurutma Tesisi açtık. Besni’mizde de Belediyemiz üzüm işleme tesisi kuruyor bu yatırımlar devam edecek. Bugün de 18 bin fıstık fidanını çiftçimize dağıtacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve kırsaldaki vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçilerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Besnili çiftçilere 18.000 adet fıstık çöğürü dağıtıldı.