Besni'de yol yapım çalışmaları başladı

Besni’nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ve kentleşmenin hızlı bir şekilde arttığı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nin alt yapı çalışmalarının ardından ana yolun asfaltlama çalışmaları başladı.

Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Cenab-ı Allah’ın Lütfu ve Keremi ile 15 Temmuz Şehitler Mahallemizin asfaltlama işi ile ilgili ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Bugün ihaleyi alan firmamız yağmur drenajı borularını döşemekte, İnşallah hedefimiz Kurban Bayramı’ndan önce mahallemizin sıcak asfalt işini tamamlamaktır. Ayrıca ara cadde ve sokaklarında kilit taşı döşeme çalışmaları başladı. Allah’ın izni ile sadece 15 Temmuz Şehitler Mahallemiz değil Besni’nin geneli itibari ile bu yaz ayında tüm yollarımızın ve kaldırımlarımızın yapımını tamamlayacağız.

15 Temmuz Şehitler Mahallemizde bulunan üniversitemize kadar olan yolun kaldırım, yağmur drenajı ve asfalt işini İnşallah bayrama kadar bitireceğiz. 15 Temmuz Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun."dedi.