Besni'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde Tarım Kredi Kooperatif Marketi açılış programına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Tarım Kredi Kooperatifi Denetleme Müdürü Ahmet Çetin, Tarım Kredi Kooperatifi Adıyaman İl Müdürü Metin Doğan, Besni Tarım Kredi Kooperatifi İlçe Müdürü Erdoğan Bayar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde bulunan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi görürken Tarım Kredi Kooperatif Market'inin açılışın ardından Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindekiler alışveriş yaptı.

Daha sonra Kaymakam Demir, gerçekleşen açılışın Besni'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, vatandaşları davet etti.