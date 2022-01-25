Besni'de sokak hayvanları unutulmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısıyla birlikte ilçede aralıksız devam eden kar yağışının ardından Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in talimatıyla ve Besni Belediyesi ekipleri tarafından ortaklaşa ilçede belirlenen noktalarda, yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemek ve mama bırakıldı. 1 metreyi bulan kar yağışın ardından hava soğukluğunun ise eksi 15 dereceye düşmesiyle Kaymakam Demir'in talimatıyla sokak hayvanları için yemek ve mama bırakıldı.