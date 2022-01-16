Besni'de okul servisleri denetlendi

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı’na Jandarma trafik ekipleri ile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerini denetledi.

Jandarma ve polis ekipleri öğrencileri araçta dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler tarafından kış lastiğinin kontrolü yapıldı. Servis araçlarının yanı sıra servis şoförleri ve servis hosteslerinin de kimlik ve yetki belgelerinin kontrol edildiği uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçları uyarıldı. Eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulandı.