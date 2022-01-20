Besni'de kar ile mücadele devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağış uyarısında bulunmasının ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

İlçe beyaza bürünürken ilçede yoğun kar yağışıyla birlikte Besni Belediyesi ekipleri ise aralıksız olarak, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

"İlçemizde hayat durma noktasına gelmiştir"

Çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre,"Dünden beri devam eden aşırı kar yağışı ve tipinden kaynaklı ilçemizde hayat durma noktasına gelmiştir. Ekiplerimiz dün geceden beri aralıksız çalışmaktadır. Belediye olarak kriz masası oluşturduk tüm müdür ve amirlerimiz sahadadır. İnşallah en kısa sürede tüm caddelerimizi trafiğe açmış olacağız. Anlayışınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ederim."dedi.