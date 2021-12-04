Besni'de 35 bin fıstık fidesi dağıtıldı

Besni'de çiftçilerin gelirini arttırmak amacıyla İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Antep Fıstığı Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında yüzde 70’i hibe 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı.

Besni Hükümet binası önünde düzenlenen fıstık fidesi dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Tarım Orman Adıyaman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul ve çiftçiler katıldı.

"Talepte bulunan çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik"

Dağıtım esnasında açıklamada bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir,"Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Antep Fıstığı Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekle İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan Fıstık konusunda yüzde 70’i hibe olmak kaydıyla 35 bin adet fıstık fidanını talepte bulunan çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.