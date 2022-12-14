Besni Kaymakamı Partal, okul inşaatlarında inceledi

Okul inşaatı incelemesine Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Şube Müdürü Fikret Ürey katıldı.

Okul inşaatları incelemesi kapsamında Dr. Necip Öztürk Ortaokulu, Dumlupınar Anaokulu, Erdemoğlu Mahallesi Anaokulu ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Anaokulları gezilerek, son durum hakkında yetkililerden bilgi alan İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ve beraberindekiler, çalışmalarını ara vermeden devam ettiren inşaat işçilerine teşekkür etti.

​İncelemelerden sonra açıklama yapan Partal, “Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde, öğrenim gördükleri okulların kalitesinin de oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle eğitim yatırımlarına önem veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini daha donanımlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.