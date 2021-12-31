Besni ilçesinde yılbaşı denetimi devam ediyor

Özellikle virüsün yayılma hızının artışı nedeniyle alınan tedbirlerin denetimlerinin yanı sıra hijyen, fiyat ve ürün etiketleri için Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetlendi.

Besni Belediyesi zabıta ekipleri toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle kalabalık olan pazar yerleri ve ilçedeki işletmelerde denetimlerini sık aralıklarla sürdürürken yılbaşı öncesi ise fiyat denetimi ve sahte alkol alkolle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetimler hakkında açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre,"Özellikle uzun soluklu bir pandemi sürecinde ekiplerimiz sürekli sahada denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Halkımızın sağlığı noktasında taviz vermemekte kararlıyız. Yılbaşı öncesi ekiplerimiz aralıksız olarak denetimlerini devam ettiriyor. Hiçbir şekilde taviz vermeden halkımızın sağlığı noktasında elimizden gelenin fazlasını yaparak, özellikle hijyen noktasında bir çok noktada denetim gerçekleştiriyoruz. İlçe halkımız bu konuda rahat olmalarını ve güzel bir sene geçirmeleri noktasında ekiplerimiz sahada olacaktır."dedi.