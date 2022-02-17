Besni Belediyesi’nden KDV indirimi denetimi

Besni Belediyesi Zabıta ekipleri temel gıda ürünlerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimler devam ediyor.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol ederek yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriliyor.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, KDV'nin gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi ile beraber zabıta ekiplerinin denetimlere başladığını bildirdi.

Kent genelindeki marketlerde gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Emre, şunları söyledi:

"Yaptığımız uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü arkadaşlarımız yapmakta. Ekiplerimiz markette seçtiği ürünleri kasadan geçirerek KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Bununla ilgili olumsuz bir durumun tespiti halinde gerekli yasal işlemi arkadaşlarımız uyguluyor. Düzenlediğimiz o tespit tutanaklarını da cezai işleme dönüştürmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz."